Trabzonspor'da Djaniny, Al Fateh'e transfer oldu Trabzonspor, Djaniny'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübü'ne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sharjah FC'de kiralık geçiren Jorge Djaniny'nin sözleşmesi feshedildi.

2020-21 sezonu başında Al Ahli'den bedelsiz olarak kadroya katılan Yeşil Burun Adalı futbolcu ilk sezonunda Fırtına'ya büyük katkı vermişti.

Bjelica'nın gözüne giremedi

Bordo-Mavililer ile Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu bu sezon Nenad Bjelica'nın gözüne girememişti.

Yeni takımı belli oldu

Gelişme Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yayınlanırken, bordo-mavili ekip Djaniny'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübü'ne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a açıklandı

Trabzonspor'dan KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Fateh Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 80 bin dolar ödeme yapacaktır.

Tanıdık isimler var

Suudi ekibinin kadrosunda Jason Denayer ve Cristian Tello gibi isimler bulunurken, teknik direktörlük koltuğunda da Slaven Bilic oturuyor.

Trabzonspor karnesi

Trabzonspor'a Al Ahli'den transfer olan Jorge Djaniny, bordo-mavili forma ile çıktığı 94 karşılaşmada 20 gol 9 asist kaydetti.