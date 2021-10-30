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    Trabzonspor'da Gervinho sezonu kapattı

    Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun yan çapraz bağlarının kopması sonucunda, sezonu kapattığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 03:19
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    Trabzonspor'da Gervinho sezonu kapattı

    Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Rizespor'u 2-1 yenerek liderliğine devam etti.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak vuruş yapan Gervinho'nun sakatlanarak oyundan çıkması maça damga vurdu.

    Trabzonspor da Gervinho sezonu kapattı #1

    SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKARILDI

    Pozisyonun ardından sahaya koşan sağlık ekipleri, Fildişili oyuncunun maça devam edemeyeceğini tespit ederek, sedyeyle köşeye taşıdı.

    Trabzonspor da Gervinho sezonu kapattı #2

    SEZONU KAPATTI

    Yapılan detaylı kontrollerin ardından 34 yaşındaki futbolcunun yan çapraz bağlarının koptuğu öğrenilerek, sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği bildirildi. Gervinho, bu sezon bordo mavili ekipte çıktığı 9 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Trabzonspor da Gervinho sezonu kapattı #3

    ABDULLAH AVCI: KULÜBÜMÜZE VE ONA GEÇMİŞ OLSUN

    Karşılaşma sonrası Gervinho hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Geçmiş olsun. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal, 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli" dedi.

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