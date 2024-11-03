Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde ise Trabzonspor Kulübü'nden anlamlı bir hareket geldi.
Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinliklerine katılamadığı için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda döktüğü gözyaşlarıyla tanınan Kore Gazisi Pirağa Uzun'un üzüntüsüne Trabzonspor yönetimi kayıtsız kalmadı.
TRABZONSPOR DERBİDE AĞIRLADI
Trabzonspor yönetimi, Kore Gazisi Uzun’u Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde Papara Park’ta ağırlama kararı aldı.
Bordo-Mavili yönetim Gazi Uzun’u ve oğlunu evinden özel araçla aldırırken, Pirağa Uzun üniforması ev madalyasıyla stada gitmeyi tercih etti.
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