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    Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Kopenhag'ı ağırlayacak. Trabzonspor'un karşılaşmaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 20:33
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    Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Trabzonspor-Kopenhag maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

    Kritik mücadele öncesi Trabzonspor'un mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.

    Trabzonspor'un 11'i

    Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

    Trabzonspor un Kopenhag maçı 11 i belli oldu. #1

    Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet lazım

    İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

    Trabzonspor 90 dakikayı 2-1 önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

    Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV-Rangers ve Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.

    Trabzonspor un Kopenhag maçı 11 i belli oldu. #2



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