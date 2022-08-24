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- Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu.
Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 20:33
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Trabzonspor-Kopenhag maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.
Kritik mücadele öncesi Trabzonspor'un mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Trabzonspor'un 11'i
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius
Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet lazım
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.
Trabzonspor 90 dakikayı 2-1 önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV-Rangers ve Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.