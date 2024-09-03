Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile ayrılık sonrası teknik direktörlük için Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı. Güneş, beşinci kez bordo-mavili ekibi çalıştıracak.

Haber Merkezi

Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi...

Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz sezonun ardından yeni bir yapılanmayla Abdullah Avcı'yla devam kararı çıkmıştı.

Ancak sezonun başlamasıyla birlikte alınan kötü sonuçlar, Avcı'nın koltuğunu sallamaya başladı.

AVRUPA KUPALARINDAN ELENİNCE AVCI'YA YOL GÖRÜNDÜ

Önce UEFA Avrupa Ligi ardından da Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor'da, Abdullah Avcı'yla yollar geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışa girişen bordo-mavili ekip, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'le görüşmelere başladı.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILDI: ANLAŞMA SAĞLANDI

Son olarak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş son bir görüşme daha yaptı.

İki isim, sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA BEŞİNCİ DÖNEM

Ayrıca 72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak.

Öte yandan Karadeniz temsilcisinin efsane isimlerinden olan ve daha önce Trabzonspor'u dört kez çalıştıran Şenol Güneş, bordo-mavili kulübe beşinci kez teknik direktör olarak dönüyor.

İLK MAÇI ESKİ TAKIMI BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Bordo-mavili takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Şenol Güneş, Trabzonspor'da ilk maçında daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş ile karşılaşacak.