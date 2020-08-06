1. lig ekibi Samsunspor'dan Gökhan Töre'ye teklif

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor, aslen Samsunlu olan Gökhan Töre'ye 3 yıllık transfer teklifinde bulundu.

Geride kalan sezonu 2. Lig Beyaz Grup'ta bitirip şampiyon olarak TFF 1. Lig'e geri dönen Samsunspor, ses getirecek bir kadro kurmanın hazırlığında.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kuzey temsilcisi, daha önce Savicevic'i renklerine bağlamıştı.

TEKLİF 3 YILLIK

Takımı sırtlayacak bir hücum oyuncusu için daha harekete geçen yönetim, Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'ye teklif yaptı.

Samsun ekibinin, aslen Samsunlu olan oyuncuya 3 yıllık teklif götürdüğü öğrenildi.

Malatya'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan, adı yeniden Beşiktaş ile anılan Gökhan'ın Samsun'dan aldığı bu ekonomik yönden güçlü teklif karşısında kafası karıştı.

Gökhan'ın kısa süre içerisinde menajeriyle değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

Taraftarlar da yıldız oyuncunun takıma kazandırılmasını çok istiyor.