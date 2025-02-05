1461 Trabzon, Fatih Tekke'nin oğlunu transfer etti

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, bordo-mavililerin unutulmaz golcüsü ve teknik direktör Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke ile sözleşme imzaladı.

1461 Trabzon, ligin ilk yarısında Karaman FK forması giyen Muhammet Berkay Tekke için imza töreni düzenledi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik'in katılımı ile yapılan imza töreninde 21 yaşındaki forvet oyuncusu kendisini 2.5 yıllığına Trabzon ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

"KENDİSİNDEN BEKLENTİLERİMİZ ÇOK FAZLA"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik, Berkay'ın, Trabzonspor'un efsane ismi Fatih Tekke'nin oğlu olduğunu ifade ederek, şunları dedi:

İnşallah babası gibi çok iyi bir futbolcu olur ve adından söz ettirir. Genç bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz çok fazla.

"YABANCILIK ÇEKMEYECEĞİM"

Muhammet Berkay Tekke ise, şu ifadeleri kullandı: