19 yaşındaki Berat Onur Pınar, Antalyaspor'da

Antalyaspor, Akhisarspor'dan Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı.

Antalyaspor, Akhisarspor'dan Berat Onur Pınar'ı transfer etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, yönetim kuruluna yeni dahil olan yöneticiler Abdülkadir Satıcı ve Emin Şaşıoğlu da katıldı.

"İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Diğer yeni yönetici Emin Şaşıoğlu ise, "Berat Onur Pınar, başta Teknik Direktörümüz Ersun Yanal olmak üzere teknik ekibimizin yakından takip ettiği, yönetimimizin de istediği bir futbolcuydu. Bundan sonraki yaşamında Antalyaspor forması altında başarılar diliyoruz. Berat kardeşimizin güvenimizi boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur." diye konuştu.

"BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIM"

Kendisini 3+2 yıl için FTA Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Berat Onur Pınar ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Antalyaspor gibi büyük bir camiaya katıldığım için mutluyum. Beklentinin büyük olduğunun farkındayım ve bunu karşılayabileceğimi düşünüyorum. Genç oyuncuların Antalyaspor'da forma bulması ve kulübün gençlere verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Ben de bu nedenle Antalyaspor'u tercih ettim ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu sol bek oyuncusu, imza töreninin sonunda sezon boyunca giyeceği 3 numaralı forması ile poz verdi.