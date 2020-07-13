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    Katarlılar, Belhanda için İstanbul'a geldi

    Katarlılar, Belhanda için İstanbul'a geldi

    Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında yer alan Belhanda'ya Al Rayyan ve Al Duhail kulüpleri talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 13:39
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    Katarlılar, Belhanda için İstanbul'a geldi

    Şampiyonluğu kaybettiği için maliyeti yüksek isimleri satma kararı alan Galatasaray'da bugün önemli bir gelişme yaşandı.

    Arap medyası, gönderilecekler listesinin başında yer alan Belhanda'ya Al Rayyan ve Al Duhail takımlarının talip olduğunu yazdı.

    Katarlı yöneticilerin, sarı-kırmızılı yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği ve tekliflerini ilettiği belirtildi.

    G.SARAY 8 MİLYON EURO İSTİYOR

    Cimbom'un, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro istediği, Al Duhail'in 6, Al Rayyan'ın ise 6,5 milyon euro önerdiği öğrenildi.

    Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

    Katarlılar, Belhanda için İstanbul'a geldi #1

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