Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

İtalyan basını, ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de en ciddi adayın Vedat Muriç olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin, ocak ayında forvet hattına transfer yapması bekleniyor. Berisha ve Serdar Dursun'un yerine net bir forvet isteyen Vitor Pereira'nın listesini hazırladığı öğrenilirken, yıldız golcü Vedat Muriç için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basını, Lazio'nun Vedat ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ve Kosovalı golcü için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğunu yazdı.

Son maçta Hellas Verona'ya ağır bir şekilde kaybeden Lazio'da başkan Claudio Lotito'nun, bu sonucu kabul etmediği ve futbolculara aileleriyle görüşme yasağı verdiği iddia edildi. Ayrıca Lotito'nun, bazı oyuncularla devre arasında yolların kesin olarak ayıracağı ifade edildi.

"FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPACAK"

Bu isimlerden biri de Vedat Muriç. Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Muriç'i yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor ve ocak ayında Lazio'ya resmi teklif yapılacak. Vedat Muriç'in, Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği belirtildi.

FENERBAHÇE HAYALİ

Haberde "Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" ifadesi kullanılırken, forvet arayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Pereira'nın Muriç konusunda istekli olduğu iddia ediliyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.

42 MAÇTA 2 GOL ATTI

Vedat Muriç, 2020-2021 sezonunun başında 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmuştu.

Kosovalı golcü, Lazio formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada 2 gol kaydederken asist katkısında bulunamadı. Vedat'ın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.