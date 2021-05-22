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    Agüero Barcelona'ya transfer oluyor

    Sezon sonu Manchester City’den ayrılacak olan Arjantinli forvet, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:11
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    Agüero Barcelona'ya transfer oluyor

    Barcelona’ya imza atan yıldız futbolcunun sözleşme detayları belli oldu. 2 yıllık anlaşma sağlanan Arjantinli forvetin transfer ile Messi'nin de takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    FİNALDEN SONRA AÇIKLANACAK

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katalan devi, Manchester City'nin Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi duyuracak. Agüero, bonusların dahil olduğu 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

    Haaland transferinden çekilen Barcelona, Lyon'dan ayrılacağını duyuran Memphis Depay'la da imzaya yakın.

    Agüero Barcelona ya transfer oluyor #1

    10 SEZONDA 258 GOL

    10 sezondur Manchester City forması terleten Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Yıldız forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı.

    Agüero, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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