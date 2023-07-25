3 İtalyan kulübü Joao Pedro'nun peşinde Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı istediği Joao Pedro'ya İtalya'dan 3 takım talip oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ve sarı-lacivertlilerin 4.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun geleceği şekilleniyor.

Sezon içinde yaşadığı sakatlık sonrasında beklenenden uzak bir performans sergileyen Joao Pedro ile yolların ayrılması bekleniyor.

31 yaşındaki oyuncuyu UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru maçının kadrosuna dahil etmeyen sarı-lacivertlilere İtalya'dan sevindiren bir haber geldi.

Kısa süre içinde teklif yapılacak

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalya'dan Lecce, Hellas Verona ve Torino, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Üç kulübün de oyuncuyu transfer etmek için hayli istekli olduğu belirtilen haberde, kulüplerin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli forma ile 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Pedro, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.