3 kulüp Pochettino'yu paylaşamıyor

Avrupa futbolunun dev kulüplerinde teknik direktör dolaşımı hızla sürüyor. Arjantinli teknik direktör Mauro Pochettino ise üç kulübün ortasında.

Avrupa'da futbol sezonunun bitişiyle teknik direktör dolaşımı hızlandı. Avrupa'nın dev kulüplerinde imzalar ve ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Bayern Münih'te Hansi Flick görevinden ayrıldı. Inter'de Antonio Conte takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyıp işini bıraktı. Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine Massimiliano Allegri geri dönüyor. Real Madrid'de ise Zinedine Zidane istifa etti.

Üst üste yaşanan gelişmelerle büyük kulüplerdeki teknik direktör dolaşımı hız kazandı.

Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino için de talipler çıkmaya başladı. Arjantinli teknik adam da bu dolaşımın bir parçası olabilir.

3 KULÜP PAYLAŞAMIYOR

Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino, Ligue 1'de şampiyonluğu Lille'e kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de havlu atan Fransız ekibi sezonu hayal kırıklığıyla noktaladı.

Daha önce Jose Mourinho'nun görevine son veren Tottenham yeni menajerini ararken gözler Mauricio Pochettino'ya çevrildi. Goal İngiltere'nin haberine göre Tottenham eski hocasını yeniden göreve getirmek için temasa geçti. Ancak Tottenham yalnız değil...

REAL MADRID ISRARCI

İspanyol devi Real Madrid, Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Pochettino'yu düşünüyor. Goal İspanya'nın haberine göre Florentino Perez, Pochettino'yu adaylar arasında ana hedef haline getirdi. Arjantinli teknik adam için hem Tottenham hem de Real Madrid ısrarcı.

Ancak bu iki kulübün Pochettino arzusuna rağmen Paris Saint-Germain cephesi de antrenörünü bırakmayı düşünmüyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, PSG'nin Pochettino'yu bırakmak istemediği ve Arjantinli teknik adamın kulübün gelecek planlarında yer aldığı yazıldı.

Real Madrid, Tottenham ve mevcut kulübü Paris Saint-Germain'in ortasında kalan Mauricio Pochettino'nun vereceği karar henüz bilinmiyor. 49 yaşındaki teknik adam Ocak ayında PSG'nin başına geçmişti.