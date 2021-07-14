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Kenan Karaman Beşiktaş'ta
Beşiktaş, A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Kenan Karaman'la anlaşma sağladı.
- İHA
- 14.07.2021 - 10:25
- Güncelleme : 14.07.2021 - 10:30
Beşiktaş'ın bir süredir peşinden koştuğu Kenan Karaman'da mutlu sona ulaşıldı. 3 yıllık anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncu sezon başına 10 milyon lira kazanacak.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Öte yandan milli futbolcu İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Karaman, 28 maçta 7 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.