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    Kenan Karaman Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Kenan Karaman'la anlaşma sağladı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:30
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    Kenan Karaman Beşiktaş'ta

    Beşiktaş'ın bir süredir peşinden koştuğu Kenan Karaman'da mutlu sona ulaşıldı. 3 yıllık anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncu sezon başına 10 milyon lira kazanacak.

    Kenan Karaman Beşiktaş ta #1

    SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

    Öte yandan milli futbolcu İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Karaman, 28 maçta 7 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

    Kenan Karaman Beşiktaş ta #2

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