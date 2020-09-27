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    Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı

    Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı

    Uzun süredir sağ bek arayan Beşiktaş yönetimi, Roma forması giyen Davide Santon ve kulübüyle el sıkıştı. Siyah-beyazlıların transferi bitirebilmesi için kontenjan boşaltması gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 14:01
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    Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta sağ bek transferi nihayet gerçekleşiyor.

    O bölgede zorunlu olarak Necip Uysal'ı oynatan siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Davide Santon ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak olan İtalyan futbolcunun önünde kontenjan engeli bulunuyor.

    KONTENJAN DOLU

    Kadrosunda şu an 16 yabancısı bulunan Beşiktaş'ta yönetim, Mirin ve Douglas'ı kadro dışı bırakmıştı.

    Kalan 14 kişi de Santon'un transfer edilmesini engelliyor. Kartal'ın bu durumda takım bulamaması durumunda Lens'i kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

    Kontenjan sorunu çözülür çözülmez, oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı #1

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