Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı

Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı

Uzun süredir sağ bek arayan Beşiktaş yönetimi, Roma forması giyen Davide Santon ve kulübüyle el sıkıştı. Siyah-beyazlıların transferi bitirebilmesi için kontenjan boşaltması gerekiyor.

Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta sağ bek transferi nihayet gerçekleşiyor.

O bölgede zorunlu olarak Necip Uysal'ı oynatan siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Davide Santon ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak olan İtalyan futbolcunun önünde kontenjan engeli bulunuyor.

KONTENJAN DOLU

Kadrosunda şu an 16 yabancısı bulunan Beşiktaş'ta yönetim, Mirin ve Douglas'ı kadro dışı bırakmıştı.

Kalan 14 kişi de Santon'un transfer edilmesini engelliyor. Kartal'ın bu durumda takım bulamaması durumunda Lens'i kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

Kontenjan sorunu çözülür çözülmez, oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.