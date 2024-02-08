38 yaşındaki eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Real Valladolid'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Alvaro Negredo, İspanya La Liga takımı Real Valladolid'e transfer oldu.

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AA

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ta bir sezon forma giymişti

Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)