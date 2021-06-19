4 Büyükler, Makedon sol bek Alioski'nin peşine düştü

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, EURO 2020'de adından söz ettiren Makedon sol beke büyük ilgi gösteriyor.

EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken, oyuncular da milli takımlarındaki performanslarıyla kendilerini gösteriyor.

Onlardan biri de Kuzey Makedonya'nın sol beki Ezgjan Alioski... Alioski başarılı performansıyla birçok takımın radrına girdi.

4 BÜYÜKLER PEŞİNE DÜŞTÜ

4 Büyükler de oyuncunun performansını beğendi ve Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon sol bekin şartlarını öğrenmek için İsviçreli menajerlik şirketiyle temasa geçti.

Şartları ağır bulan Trabzonspor, transferden şimdilik vazgeçerken, Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova yıllık 2.5 milyon euro önerdi.

KARARINI ŞAMPİYONA SONRASI VERECEK

Ancak oyuncu diğer takımlardan gelecek teklifleri beklerken, kararını Avrupa Şampiyonası sonrasına bıraktı.

İsviçre'de futbola başlayan 1992 doğumlu Alioski, Young Boys altyapısından sonra Lugano'da forma giydi. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza attı.

Ülkesiyle 2013'te ilk kez maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 42 kez giydi ve 8 gole imza attı.