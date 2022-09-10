4 büyükler transfere 89.6 milyon euro bonservis ödedi

Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon euro bonservis bedeli harcadı.

Türkiye'de yaz transfer sezonunun sona ermesiyle kulüpler, kadrolarını bir hayli güçlendirdi.

Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi.

Güney Koreli savunmacısını 18 milyon euroya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon euro.

Fenerbahçe'den gidenler

Kim Min-Jae: 18 milyon euro

Allahyar: 4.5 milyon euro

Ozan Tufan: 3 milyon euro

Tisserand : 3 milyon euro

Muhammed Gümüşkaya: 500 bin euro

Arda Kurtulan: 200 bin euro

Gelenler

Joshua King - Bedelsiz

İrfan Can Eğribayat - 500 Bin euro

Luan Peres - 5.23 milyon euro

Gustavo Henrique - 1.4 milyon euro

Willian Arao - 3 milyon euro

Lincoln Henrique - 3.5 milyon euro

Emre Mor - 2 milyon euro

Joao Pedro - 4.67 milyon euro

Michy Batshuayi - 3.5 milyon euro

Tiago Çukur - 250 bin euro

Ezgjan Alioski - Kiralık

Bruma - Kiralık

En çok değişim Galatasaray'da

Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi.

Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon euroda kaldı.

Galatasaray'ın gidenlerden elde ettikleri

Marcao - 12 milyon euro + 3 milyon euro bonus gelecek

Emre Akbaba - 500 bin euro

Mostafa Mohammed - 250 bin euro

Olimpiu Morutan - 150 bin euro

Gelenler ve ödemeler

Torreira - 6 milyon euro

Midtsjö - 3.5 milyon eruro

Oliveira - 3 milyon euro

Abdülkerim - 2.8 milyon euro

Leo Dubois 2.5 milyon euro

Kazımcan - 1.14 milyon euro

Seferovic - 1 milyon euro

Mathias Ross - 1,75 milyon euro

Yusuf Demir - 6 milyon euro

Juan Mata - Bedelsiz

Milot Rashica - Bedelsiz

Dries Mertens - Bedelsiz

Mauro Icardi - Bedelsiz

Trabzonspor da artıya geçti

Bu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.

Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.

Trabzon'un yaptığı satışlar

Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon euro

Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon euro

Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon euro

Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin euro

Kouassi: Karagünürük (kiralık) 700 bin euro

Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin euro

Yeni transferler

Jens Styrger Larsen - Bedelsiz

Eren Elmalı - 3.6 milyon euro

Marc Bartra - 1.25 milyon euro

Doğucan Haspolat 1.2 milyon euro

Enis Bardhi - 3 milyon euro

Naci Ünüvar - 150 bin euro

Trezeguet - 4 milyon euro

Montasser Lahtimi - 600 bin euro

Umut Bozok - 2 milyon euro

Maxi Gomez - 3 milyon euro

Jean-Philippe Gbamin - Kiralık

Yusuf Yazıcı - Kiralık

Beşiktaş, Premier Lig'den yolu geçenleri aldı

12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon euroya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon euro harcadı.

Giden oyuncular ve kazançlar

Rıdvan Yılmaz : 4 milyon euro garanti + 2.25 milyon bonus

Emirhan İlkhan : 4.5 milyon euro

Serdar Saatcı : 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus

Gelenler