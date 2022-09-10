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- 4 büyükler transfere 89.6 milyon euro bonservis ödedi
4 büyükler transfere 89.6 milyon euro bonservis ödedi
- 10.09.2022 - 09:07
- Güncelleme : 10.09.2022 - 09:18
Türkiye'de yaz transfer sezonunun sona ermesiyle kulüpler, kadrolarını bir hayli güçlendirdi.
Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi.
Güney Koreli savunmacısını 18 milyon euroya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon euro.
Fenerbahçe'den gidenler
- Kim Min-Jae: 18 milyon euro
- Allahyar: 4.5 milyon euro
- Ozan Tufan: 3 milyon euro
- Tisserand : 3 milyon euro
- Muhammed Gümüşkaya: 500 bin euro
- Arda Kurtulan: 200 bin euro
Gelenler
- Joshua King - Bedelsiz
- İrfan Can Eğribayat - 500 Bin euro
- Luan Peres - 5.23 milyon euro
- Gustavo Henrique - 1.4 milyon euro
- Willian Arao - 3 milyon euro
- Lincoln Henrique - 3.5 milyon euro
- Emre Mor - 2 milyon euro
- Joao Pedro - 4.67 milyon euro
- Michy Batshuayi - 3.5 milyon euro
- Tiago Çukur - 250 bin euro
- Ezgjan Alioski - Kiralık
- Bruma - Kiralık
En çok değişim Galatasaray'da
Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi.
Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon euroda kaldı.
Galatasaray'ın gidenlerden elde ettikleri
- Marcao - 12 milyon euro + 3 milyon euro bonus gelecek
- Emre Akbaba - 500 bin euro
- Mostafa Mohammed - 250 bin euro
- Olimpiu Morutan - 150 bin euro
Gelenler ve ödemeler
- Torreira - 6 milyon euro
- Midtsjö - 3.5 milyon eruro
- Oliveira - 3 milyon euro
- Abdülkerim - 2.8 milyon euro
- Leo Dubois 2.5 milyon euro
- Kazımcan - 1.14 milyon euro
- Seferovic - 1 milyon euro
- Mathias Ross - 1,75 milyon euro
- Yusuf Demir - 6 milyon euro
- Juan Mata - Bedelsiz
- Milot Rashica - Bedelsiz
- Dries Mertens - Bedelsiz
- Mauro Icardi - Bedelsiz
Trabzonspor da artıya geçti
Bu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.
Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.
Trabzon'un yaptığı satışlar
- Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon euro
- Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon euro
- Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon euro
- Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin euro
- Kouassi: Karagünürük (kiralık) 700 bin euro
- Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin euro
Yeni transferler
- Jens Styrger Larsen - Bedelsiz
- Eren Elmalı - 3.6 milyon euro
- Marc Bartra - 1.25 milyon euro
- Doğucan Haspolat 1.2 milyon euro
- Enis Bardhi - 3 milyon euro
- Naci Ünüvar - 150 bin euro
- Trezeguet - 4 milyon euro
- Montasser Lahtimi - 600 bin euro
- Umut Bozok - 2 milyon euro
- Maxi Gomez - 3 milyon euro
- Jean-Philippe Gbamin - Kiralık
- Yusuf Yazıcı - Kiralık
Beşiktaş, Premier Lig'den yolu geçenleri aldı
12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon euroya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon euro harcadı.
Giden oyuncular ve kazançlar
- Rıdvan Yılmaz : 4 milyon euro garanti + 2.25 milyon bonus
- Emirhan İlkhan : 4.5 milyon euro
- Serdar Saatcı : 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus
Gelenler
- Romain Saiss - Bedelsiz
- Cenk Tosun - Bedelsiz
- Emrecan Uzunhan - 2 milyon euro
- Tayyip Talha Sanuç - 1.5 milyon euro
- Gedson Fernandes - 6 milyon euro
- Kerem Atakan Kesgin - 1.4 milyon euro
- Jackson Muleka - 3.35 milyon euro
- Dele Alli - Kiralık
- Wout Weghorst - Kiralık
- Arthur Masuaku - Kiralık
- Nathan Redmond - Kiralık
- Tayfur Bingöl - Kiralık