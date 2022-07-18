4 büyüklere bayram tatilinde kimler geldi, kimler gitti

Bazı çalışanlar, bayram tatilinde 9 günlük tatil yaparken futbol kulüpleri transfer mesaisine ara vermedi. 4 büyükler bu süreçte birçok oyuncuyu kadrosuna katarken bazı isimlerle de yollarını ayırdı.

9 günlük bayram tatili sona erdi. Pazartesi günü itibarıyla birçok çalışan işbaşı yaparken, Ensonhaber.com olarak spor gündemini tatilde takip edemeyenler için 4 büyüklere gelen ve takımdan giden futbolcuları derledik.

Trabzonspor

Son şampiyon Trabzonspor, bayram sürecinde takıma yeni transfer yapmadı. Fousseni Diabate (Partizan), Gervinho (Aris), Koray Kılınç (Bodrumspor) ve Salih Kavrazlı (Adana D.S.) ise kulübe veda eden isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan, İsmail Kartal döneminde yükselişe geçen Fenerbahçe, Jorge Jesus'la şampiyonluğun en iddialı takımı olmak istiyor. Bu kapsamda yeni transferler yapan sarı-lacivertliler şişen kadrodan birçok oyuncuyu da göndermek istiyor.

Bayram döneminde Tiago Çukur, Willian Arao ve Joshua King'i açıklayan Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh (Hull City), Mesut Özil (Başakşehir) ve Arda Kurtulan (Adana D.S.) takımdan ayrıldı.

Beşiktaş

Geçen sezon kötü bir yıl geçiren Beşiktaş, bayram tatili sırasında Jackson Muleka gibi bir golcüyü kadrosuna katarken, Alex Teixeira, (Vasco da Gama) Alpay Çelebi (Kocaelispor) ve Atamer Bilgin'i (Etimesgut) de takımdan yolladı.

Galatasaray

Bu sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bayram tatilinde Marcao'yu Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euroya satarak kulübe çok önemli bir girdi sağladı. Sarı-kırmızılılar kadrosuna Sergio Oliveira'yı kattı.