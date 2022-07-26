Petrol
99.97
-0.22%
Euro
18.1169
-0.46%
Dolar
17.863
0.51%
Altın
986.97
0.40%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.287
-4.11%
BTXN Coin
9.60
-4.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..

    Süper Lig ekipleri her sene olduğu gibi bu transfer dönemininde de hareketli günler geçiriyor.4 büyüklerin şimdiye kadar biten transferlerini ve takımdan ayrılan futbolcularını derledik..
    • 26.07.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..

    Yeni sezona iddialı kadrolar kurmak isteyen takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.Yaz transfer döneminde 4 büyük takıma gelen ve giden futbolcuları sizler için derledik.

    Şampiyon olmak için en güçlü kadroyu kurmak isteyen takımlar eksik gördükleri mevkilere transferler gerçekleştiriyor.Transfer çalışmalarına hız veren takımların şu ana kadar yaptıkları transferlere ve takımdan gönderdikleri futbolculara birlikte göz atalım.

    4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu.. #1

    İşte Galatasaray,Fenerbahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer ettikleri ve takımdan gönderdikleri futbolcular..

    Galatasaray'a gelen futbolcular

    Abdülkerim Bardakcı

    Kazımcan Karataş

    Sergio Oliveira

    Haris Seferovic

    Leo Dubois

    Galatasaray'dan ayrılan futbolcular

    Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)

    Bartuğ Elmaz

    Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)

    Arda Turan (Sözleşmesi bitti)

    Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)

    Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)

    Marcao

    Ali Yavuz Kol

    Mostafa Mohamed

    Beşiktaş'a gelen futbolcular

    Gedson Fernandes

    Romain Saiss

    Cenk Tosun

    Wout Weghorst

    Jackson Muleka

    Emrecan Uzunhan

    Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular

    Alex Teixeira

    Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)

    Douglas (Sözleşmesi bitti)

    Jeremain Lens (Sözleşmesi bitti)

    Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)

    Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)

    Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)

    Mehmet Topal (Futbolu bıraktı)

    Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)

    Cyle Larin

    Atamer Bilgin

    Güven Yalçın

    Rıdvan Yılmaz

    Fenerbahçe'ye gelen futbolcular

    Lincoln Henrique

    Bruma

    Emre Mor

    Joshua King

    Willian Arao

    Tiago Çukur

    Joao Pedro

    Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular

    Mesut Özil

    Berke Özer (Sözleşmesi bitti)

    Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)

    Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)

    Ozan Tufan

    Allahyar Sayyadmanesh

    Arda Kurtulan

    Mesut Özil

    Lamine Diack

    Trabzonspor'a gelen futbolcular

    Eren Elmalı

    Doğucan Haspolat

    Jens Stryger Larsen

    Stefanı Denswil

    Trezeguet

    Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular

    Anthony Nwakaeme

    Abdurrahim Dursun

    Anıl Başaran

    Erce Kardeşler

    Muhammet Akpınar

    Arda Akbulut Koray Kılınç

    Gervinho


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Yalova'da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor
    Gündem

    Yalova'da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş
    Magazin

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    Görüş Bildir