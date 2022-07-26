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- 4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..
4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..
- 26.07.2022 - 10:50
- Güncelleme : 26.07.2022 - 10:56
Yeni sezona iddialı kadrolar kurmak isteyen takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.Yaz transfer döneminde 4 büyük takıma gelen ve giden futbolcuları sizler için derledik.
Şampiyon olmak için en güçlü kadroyu kurmak isteyen takımlar eksik gördükleri mevkilere transferler gerçekleştiriyor.Transfer çalışmalarına hız veren takımların şu ana kadar yaptıkları transferlere ve takımdan gönderdikleri futbolculara birlikte göz atalım.
İşte Galatasaray,Fenerbahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer ettikleri ve takımdan gönderdikleri futbolcular..
Galatasaray'a gelen futbolcular
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sergio Oliveira
Haris Seferovic
Leo Dubois
Galatasaray'dan ayrılan futbolcular
Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)
Bartuğ Elmaz
Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)
Arda Turan (Sözleşmesi bitti)
Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)
Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)
Marcao
Ali Yavuz Kol
Mostafa Mohamed
Beşiktaş'a gelen futbolcular
Gedson Fernandes
Romain Saiss
Cenk Tosun
Wout Weghorst
Jackson Muleka
Emrecan Uzunhan
Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular
Alex Teixeira
Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)
Douglas (Sözleşmesi bitti)
Jeremain Lens (Sözleşmesi bitti)
Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)
Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)
Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)
Mehmet Topal (Futbolu bıraktı)
Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)
Cyle Larin
Atamer Bilgin
Güven Yalçın
Rıdvan Yılmaz
Fenerbahçe'ye gelen futbolcular
Lincoln Henrique
Bruma
Emre Mor
Joshua King
Willian Arao
Tiago Çukur
Joao Pedro
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular
Mesut Özil
Berke Özer (Sözleşmesi bitti)
Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)
Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)
Ozan Tufan
Allahyar Sayyadmanesh
Arda Kurtulan
Mesut Özil
Lamine Diack
Trabzonspor'a gelen futbolcular
Eren Elmalı
Doğucan Haspolat
Jens Stryger Larsen
Stefanı Denswil
Trezeguet
Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular
Anthony Nwakaeme
Abdurrahim Dursun
Anıl Başaran
Erce Kardeşler
Muhammet Akpınar
Arda Akbulut Koray Kılınç
Gervinho