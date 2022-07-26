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4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..

4 büyüklerin yeni transferleri ve takımlardan ayrılan futbolcular! 2022-2023 sezonu..

Süper Lig ekipleri her sene olduğu gibi bu transfer dönemininde de hareketli günler geçiriyor.4 büyüklerin şimdiye kadar biten transferlerini ve takımdan ayrılan futbolcularını derledik..