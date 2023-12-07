4. transfer gerçekleşmek üzere! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istiyor Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye Ryan Kent'i almak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geri dönebilir

Hull City, Kent'in transferi için Fenerbahçe ile temaslara başladı. 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Kent'le Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de ilgileniyor.

Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

4. transfer olabilir

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.