41 yaşındaki Thiago Silva'dan çarpıcı karar! Avrupa'ya dönmek istiyor

Brezilya Serie A takımlarından Fluminense’de forma giyen 41 yaşındaki Thiago Silva hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Silva'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeniden Avrupa'ya dönmek istediği aktarıldı.

BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI

2024 yaz transfer döneminde Fluminense kadrosuna katılan Thiago Silva, bu sezon 46 maçta 3 bin 955 dakika sahada kaldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM FORMASINI 113 KEZ GİYDİ

Brezilya Milli Takımı formasını 113 kez giyen ve bu maçlarda 7 gol atan Silva, kariyeri boyunca Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.