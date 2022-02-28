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44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı

44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı

Gianluigi Buffon, Parma ile olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.