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    44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı

    Gianluigi Buffon, Parma ile olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 14:09
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    44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı

    Ocak ayında 44 yaşına giren Gianluigi Buffon'un futbolu bırakmaya niyeti yok. Parma'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yaşayan efsane, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma'ya geri dönmüştü. Parma Serie B'de zorlu günler geçiriyor. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Parma, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

    44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı #1

    500 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAN İLK KALECİ

    Bu sezon ligde 23 maçta kaleye geçen Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

    Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

    44 yaşındaki Gianluigi Buffon yeni sözleşmeye imza attı #2


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