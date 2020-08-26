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    Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı

    Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Ekvatorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 08:34
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    Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı

    TFF'nin belirlediği harcama limitini ciddiye almayan Fenerbahçe, transfer yapmaya devam ediyor.

    Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı son isim Enner Valencia oldu.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Bir süredir Ekvatorlu futbolcuyla görüşmeleri sürdüren yönetimin, oyuncuyla her konuda anlaştığı ve 30 yaşındaki santrforun bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    2 GOL 5 ASİST

    Kariyeri boyunca Everton ve West Ham gibi kulüplerin de formalarını giyen Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

    Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı #1

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