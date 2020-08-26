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- Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı
Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Ekvatorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 08:34
TFF'nin belirlediği harcama limitini ciddiye almayan Fenerbahçe, transfer yapmaya devam ediyor.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı son isim Enner Valencia oldu.
İSTANBUL'A GELİYOR
Bir süredir Ekvatorlu futbolcuyla görüşmeleri sürdüren yönetimin, oyuncuyla her konuda anlaştığı ve 30 yaşındaki santrforun bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.
2 GOL 5 ASİST
Kariyeri boyunca Everton ve West Ham gibi kulüplerin de formalarını giyen Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.