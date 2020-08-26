Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Ekvatorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

TFF'nin belirlediği harcama limitini ciddiye almayan Fenerbahçe, transfer yapmaya devam ediyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı son isim Enner Valencia oldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bir süredir Ekvatorlu futbolcuyla görüşmeleri sürdüren yönetimin, oyuncuyla her konuda anlaştığı ve 30 yaşındaki santrforun bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.

2 GOL 5 ASİST

Kariyeri boyunca Everton ve West Ham gibi kulüplerin de formalarını giyen Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.