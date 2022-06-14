Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Mostafa Mohamed ile ilgili, oyuncuları satmayacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda yaplılan seçimlerin ardından Dursun Özbek Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Özbek, kulüp için kasa kolaylığı sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelikle teknik direktör Domenec Torrent’i gönderip, Okan Buruk, Marcelo Gallardo veya isimleri gizli tutulan iki yabancıdan birini takımın başına getirecek olan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine başlayacak.

"Takımı bozmayı düşünmüyoruz"

Önceki gün Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Pilav Günü’nde “3-4 nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz” diyerek bu konuda izleyeceği politikayı açıklayan Özbek’i bekleyen esas sorun ise iç Transfer...

"3 oyuncuya da Avrupa'dan talipler var"

Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde sergiledikleri performanslarla parlayan Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed’e Avrupa’dan ciddi transfer teklifleri geliyor. Sevilla Marcao’ya, Lyon da hem Kerem hem Mostafa Mohamed’e talip.

Oyuncuların transferlerini gerçekleştirmek için Galatasaray’daki başkanlık seçiminin bitmesini bekleyen iki kulübün birkaç gün içinde yeni yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Camianın üç futbolcuyla ilgili tavrını merak ettiği başkan Dursun Özbek’in kararı ise net. Özbek, “Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed’i satacak mısınız?” diye soranlara şu cevabı veriyor:

"Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz"

“Bir transfer söz konusu olduğunda biz öncelikle futbolculara sorarız; eğer gitmek isterlerse teklifleri masaya koyar düşünürüz. Onun dışında bizim bu futbolcuları satma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Kaldı ki üçü de bu sezon gayet başarılıydı. En iyi oyuncularımı neden satayım? Biz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyon olacak bir kadro kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed’e ihtiyacımız var. Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz.”