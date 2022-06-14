Petrol
123.48
1.01%
Euro
18.0502
0.33%
Dolar
17.2408
-0.12%
Altın
1.013
0.40%
Borsa
252
0.39%
Bitcoin
396.975
-8.44%
BTXN Coin
8.85
6.75%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

    Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

    Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Mostafa Mohamed ile ilgili, oyuncuları satmayacaklarını açıkladı.
    • 14.06.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sarı-kırmızılılarda yaplılan seçimlerin ardından Dursun Özbek Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa geldi.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Özbek, kulüp için kasa kolaylığı sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

    Öncelikle teknik direktör Domenec Torrent’i gönderip, Okan Buruk, Marcelo Gallardo veya isimleri gizli tutulan iki yabancıdan birini takımın başına getirecek olan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine başlayacak.

    Dursun Özbek ten transfer açıklaması #1

    "Takımı bozmayı düşünmüyoruz"

    Önceki gün Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Pilav Günü’nde “3-4 nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz” diyerek bu konuda izleyeceği politikayı açıklayan Özbek’i bekleyen esas sorun ise iç Transfer...

    Dursun Özbek ten transfer açıklaması #2

    "3 oyuncuya da Avrupa'dan talipler var"

    Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde sergiledikleri performanslarla parlayan Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed’e Avrupa’dan ciddi transfer teklifleri geliyor. Sevilla Marcao’ya, Lyon da hem Kerem hem Mostafa Mohamed’e talip.

    Oyuncuların transferlerini gerçekleştirmek için Galatasaray’daki başkanlık seçiminin bitmesini bekleyen iki kulübün birkaç gün içinde yeni yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Camianın üç futbolcuyla ilgili tavrını merak ettiği başkan Dursun Özbek’in kararı ise net. Özbek, “Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed’i satacak mısınız?” diye soranlara şu cevabı veriyor:

    Dursun Özbek ten transfer açıklaması #3

    "Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz"

    “Bir transfer söz konusu olduğunda biz öncelikle futbolculara sorarız; eğer gitmek isterlerse teklifleri masaya koyar düşünürüz. Onun dışında bizim bu futbolcuları satma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Kaldı ki üçü de bu sezon gayet başarılıydı. En iyi oyuncularımı neden satayım? Biz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyon olacak bir kadro kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed’e ihtiyacımız var. Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz.”


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
    Ekonomi

    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü
    Politika

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü

    Görüş Bildir