53 yaşındaki Kazuyoshi Miura sözleşmesini uzattı

Tsubasa lakaplı Kazuyoshi Miura, Yokohama FC ile yeni sözleşme imzaladı. Miura, 2005 yılından bu yana Japon kulübünün formasını giyiyor.

1982 yılından bu yana profesyonel futbol oynayan Kazuyoshi Miura, ilerlemiş yaşına rağmen kariyerine devam ediyor.

53 yaşındaki oyuncu, Yokohama FC ile yeni bir sözleşme imzaladı.

2005'TEN BU YANA YOKOHAMA'DA

2005 yılından bu yana Japon ekibinin formasını giyen Tsubasa lakaplı tecrübeli futbolcu, Santos, Genoa ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda da oynamıştı.