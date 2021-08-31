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- Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te
Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te
Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen Jeremain Lens, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 13:45
- Güncelleme : 31.08.2021 - 14:15
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak performansı beklenenin altında kalan Jeremain Lens'in siyah-beyazlı takımdaki kariyeri sona erdi.
Fatih Karagümrük ile anlaşan Lens, İstanbul ekibine yıl sonuna kadar kiralandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu dolayısıyla Beşiktaş'a da veda etti.
102 MAÇTA 12 GOL 20 ASİST
Beşiktaş’ın 4 sezon önce Fenerbahçe'nin elinden alarak 5 milyon 589 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Lens, siyah beyazlı takımla çıktığı 102 maçta 12 gol atmış, 20 asist yapmıştı.