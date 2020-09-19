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    6 hakem koronavirüse yakalandı

    TFF, dört klasman hakem ile iki klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 12:21
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 12:21
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    6 hakem koronavirüse yakalandı

    TFF, dört klasman hakem ile iki klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

    Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

    14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    TFF Sağlık Kurulu

    Ayrıntılar gelecek...

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