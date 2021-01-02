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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

    Aralarında Messi, Agüero ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu, 1 Ocak iribarıyla istedikleri takımla görüşebilecek. İşte sezon sonunda kontratı bitecek isimler...
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 09:34
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    Ocak ve yaz transfer dönemi bu sezon çok hareketli geçecek gibi görünüyor.

    Avrupa'da birçok futbolcu, Bosman Kuralı sayesinde 1 Ocak itibarıyla istedikleri takımla görüşebiliyorlar.

    TÜRKİYE'DE KURAL GEÇERLİ DEĞİL

    Türkiye'de bu kanun geçerli olmasa da, sözleşmeleri 6 ay sonra sona erecek olan oyuncular gizliden de olsa takım arayışlarını sürdürüyor.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular #1

    Avrupa'da sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

    Messi
    Di Maria
    Mesut Özil
    Alaba
    Donnarumma
    Ramos
    Depay
    Giroud
    Wijnaldum
    Agüero
    Hakan Çalhanoğlu
    Bernat
    Thauvin
    Draxler
    David Luiz
    Milik
    Jerome Boateng
    Mata

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular #2

    Türkiye'de sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

    Muslera
    Belhanda
    Emre Akbaba
    Ömer Bayram
    Linnes
    Donk
    Aboubakar
    Josef de Souza
    Dorukhan
    Gökhan Gönül
    Ömer Faruk Beyaz
    Papiss Cisse
    Tolga Ciğerci
    Harun Tekin
    Steven Caulker
    Salih Uçan

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