Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Aralarında Messi, Agüero ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu, 1 Ocak iribarıyla istedikleri takımla görüşebilecek. İşte sezon sonunda kontratı bitecek isimler...

Ocak ve yaz transfer dönemi bu sezon çok hareketli geçecek gibi görünüyor.

Avrupa'da birçok futbolcu, Bosman Kuralı sayesinde 1 Ocak itibarıyla istedikleri takımla görüşebiliyorlar.

TÜRKİYE'DE KURAL GEÇERLİ DEĞİL

Türkiye'de bu kanun geçerli olmasa da, sözleşmeleri 6 ay sonra sona erecek olan oyuncular gizliden de olsa takım arayışlarını sürdürüyor.

Avrupa'da sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

Messi

Di Maria

Mesut Özil

Alaba

Donnarumma

Ramos

Depay

Giroud

Wijnaldum

Agüero

Hakan Çalhanoğlu

Bernat

Thauvin

Draxler

David Luiz

Milik

Jerome Boateng

Mata





Türkiye'de sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:

Muslera

Belhanda

Emre Akbaba

Ömer Bayram

Linnes

Donk

Aboubakar

Josef de Souza

Dorukhan

Gökhan Gönül

Ömer Faruk Beyaz

Papiss Cisse

Tolga Ciğerci

Harun Tekin

Steven Caulker

Salih Uçan



