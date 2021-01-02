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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular
Aralarında Messi, Agüero ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu, 1 Ocak iribarıyla istedikleri takımla görüşebilecek. İşte sezon sonunda kontratı bitecek isimler...
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 09:06
- Güncelleme : 02.01.2021 - 09:34
Ocak ve yaz transfer dönemi bu sezon çok hareketli geçecek gibi görünüyor.
Avrupa'da birçok futbolcu, Bosman Kuralı sayesinde 1 Ocak itibarıyla istedikleri takımla görüşebiliyorlar.
TÜRKİYE'DE KURAL GEÇERLİ DEĞİL
Türkiye'de bu kanun geçerli olmasa da, sözleşmeleri 6 ay sonra sona erecek olan oyuncular gizliden de olsa takım arayışlarını sürdürüyor.
Avrupa'da sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:
Messi
Di Maria
Mesut Özil
Alaba
Donnarumma
Ramos
Depay
Giroud
Wijnaldum
Agüero
Hakan Çalhanoğlu
Bernat
Thauvin
Draxler
David Luiz
Milik
Jerome Boateng
Mata
Türkiye'de sözleşmesi bitecek bazı oyuncular:
Muslera
Belhanda
Emre Akbaba
Ömer Bayram
Linnes
Donk
Aboubakar
Josef de Souza
Dorukhan
Gökhan Gönül
Ömer Faruk Beyaz
Papiss Cisse
Tolga Ciğerci
Harun Tekin
Steven Caulker
Salih Uçan