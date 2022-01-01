Fenerbahçe'de forvet adayları

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Gabriel Barbosa ve Michael Olunga ile ilk temas kuruldu. Sarı-lacivertliler 3 isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de şu anda 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör gündeminin yanı sıra santrfor arayışları da sürüyor.

Başkan Ali Koç'un bizzat yönettiği transfer sürecinde aday sayısı 3.

VEDAT MURİÇ

Listenin başında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç yer alıyor. Sarı-lacivertliler Lazio'da mutsuz olan Kosovalı santrfor için kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

Deneyimli isim Fenerbahçe'de oynarken çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asist kaydetti.

GABRIEL BARBOSA (GABIGOL)

Fenerbahçe, Gabigol’ün temsilcileriyle de temasa geçti. Ancak resmi olarak Flamengo'yu aramadı.

Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve yönetici direktörü Bruno Spindel, takımın yeni teknik direktörünün duyurmak için Portekiz'de.

Önümüzdeki sezonun planlaması tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe'nin Gabigol’le yakınlaştığı haberleri dikkat çekiyor.

İngiltere’nin The Mirror gazetesine göre; Barbosa için Premier Lig ekibi Newcastle United da iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Brezilyalı golcü bu sezon 43 maçta 29 gol 9 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

MICHAEL OLUNGA

Katar basınına göre; sarı-lacivertliler, Al Duhail formasını giyen Michael Olunga'yı istiyor.

Ocak ayınca Japon ekibi Kashiwa Reysol'dan 6 milyon euro karşılığında Ah Duhail'e transfer olan Kenyalı forvetin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Olunga'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Olunga'nın yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST EDİYOR

Bu sezon müthiş bir performans gösteren başarılı futbolcu 19 resmi maçta attığı 26 golle dikkatleri çekti.

Transfermarkt verilerine göre Olunga'nın şu anki piyasa değeri 5 milyon euro civarında.

Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Katar Ligi'nde tüm istatistikleri altüst eden Kenyalı forvet milli takım forması altında da 46 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırdı. Olunga birçok kulübün listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe yönetiminin bu 3 forvetten birini transfer etmesi bekleniyor.