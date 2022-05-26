Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor

Süper Lig ekiplerinden Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Yusuf Sarı’ya dünyanın dört bir liginden taliplerin olduğu ifade edildi.

Süper Lig'i 38 yıl aradan sonra şampiyon olarak Trabzonspor, gelecek sezon da aynı performansı sergilemek için çalışmalarına şimdiden başlarken ekibin eski oyuncularında da taliplerin olduğu ifade ediliyor.

Birçok talibi var

Diğer yandan geçtiğimiz sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçiren ve sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Yusuf Sarı’ya; Fransa’dan Troyes, İtalya’dan Cagliari, Salernitana ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de takımlar talip olurken, Adana Demirspor ile olan transfer görüşmesinde de ciddi mesafe katedildiği belirtildi.

Yusuf'un önümüzdeki günlerde kararını verip, yakın bir zamanda yeni kulübüne transferinin açıklanması bekleniyor.

13 müsabakada 5 gole katkı sağladı

Devre arasında dahil olduğu takımda 13 maçta forma giyen hücum oyuncusu, 3 kez topu filelerle buluştururken 2 kez de gol pası verdi.