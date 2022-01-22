Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Mallan, Azubuike, Mustafa, Mounir, Kenan, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin; Batshuayi