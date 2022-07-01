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    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

    Cenk Tosun yeninden Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
    • 01.07.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 15:00
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    Beşiktaş, yeni sezon öncesi 2. transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

    Sözleşme 2 yıllık

    Siyah-beyazlılar, serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş ta #1

    22 miyon euroya Everton'a gitmişti

    2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

    2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

    Cenk Tosun yeniden Beşiktaş ta #2


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