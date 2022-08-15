Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sarı-lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak ikide iki yapmak istiyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun