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    Abdulkadir Parmak Beşiktaş'la görüşüyor

    Abdulkadir Parmak Beşiktaş'la görüşüyor

    Galatasaray maçı sonrası sosyal medyadan eşine küfredildiği için Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Abdulkadir Parmak, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe haber yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 12:52
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    Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık olarak oynadıktan sonra bordo-mavililerde düzenli olarak forma giymeye başlayan Abdulkadir Parmak, Karadeniz ekibiyle ipleri koparma noktasına geldi.

    AYRILMAK İSTİYOR

    2-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası bazı taraftarların sosyal medya üzerinden eşi Merve Bozali'ye küfretmesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki futbolcu, yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

    Abdulkadir Parmak Beşiktaş la görüşüyor #1

    BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI

    Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yolladığı öğrenildi.

    Kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen Abdulkadir, siyah-beyazlılarla anlaşırsa bonservis sorununu çözmek için yönetimle masaya oturacak.

    Bu sezon 13 maçta forma giyen Parmak, gol veya asist üretemedi.

    Abdulkadir Parmak Beşiktaş la görüşüyor #2

    Abdulkadir Parmak Beşiktaş la görüşüyor #3

    Abdulkadir Parmak Beşiktaş la görüşüyor #4

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