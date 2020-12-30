Abdulkadir Parmak Beşiktaş'la görüşüyor

Galatasaray maçı sonrası sosyal medyadan eşine küfredildiği için Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Abdulkadir Parmak, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe haber yolladı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık olarak oynadıktan sonra bordo-mavililerde düzenli olarak forma giymeye başlayan Abdulkadir Parmak, Karadeniz ekibiyle ipleri koparma noktasına geldi.

AYRILMAK İSTİYOR

2-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası bazı taraftarların sosyal medya üzerinden eşi Merve Bozali'ye küfretmesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki futbolcu, yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yolladığı öğrenildi.

Kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen Abdulkadir, siyah-beyazlılarla anlaşırsa bonservis sorununu çözmek için yönetimle masaya oturacak.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Parmak, gol veya asist üretemedi.