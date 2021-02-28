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Aaron Boupendza, Fenerbahçe'yi istiyor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı. Vardı, daha önce de sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif yaptığını açıklamıştı.
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 08:57
Krasnodar'a transferi son anda yatan Aaron Boupendza'nın hangi takımda oynamak istediği ortaya çıktı.
Attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gabonlu golcünün gönlü Fenerbahçe'den yana.
Oyuncunun geleceği hakkında konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın sarı-lacivertli takımda oynamak istediğini belirtti.
"FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"
Tüm kulüplerin aynı teklifi yapması durumunda oyuncunun seçiminin Fenerbahçe olacağını belirten Vardı, "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor." dedi.
Hatayspor basın sözcüsü: Fenerbahçe, Boupendza'yı istiyor HABERİ