Aaron Boupendza, Fenerbahçe'yi istiyor

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı. Vardı, daha önce de sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif yaptığını açıklamıştı.