Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı

Rus ekibi Krasnodar, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'yı 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Şu ana kadar rakip fileleri 18 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye oturan Aaron Boupendza, Türkiye'den ayrılıyor.

Adı 3 büyüklerle anılan golcü futbolcu, Krasnodar ile anlaştı.

8 MİLYON EURO

Hatayspor yönetiminin, Rus ekibinin yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ve sezonu Süper Lig'de tamamlayacak olan Gabonlu golcünün ligler biter bitmez Rusya'ya gideceği öğrenildi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VERİLECEK

Krasnodar'ın 6 milyon euroyu peşin, 2 milyon euroyu ise sezon sonunda vereceği bildirildi.

24 yaşındaki forveti 350 bin euro karşılığında transfer eden Hatay ekibi, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.







