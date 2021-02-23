Euro
8.5584
0.3%
Dolar
7.043
0.31%
Altın
409.91
0.41%
Borsa
1.527
-1.54%
Bitcoin
347.215
-9.26%
EXEN Coin
17.00
-1.56%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı

    Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı

    Rus ekibi Krasnodar, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'yı 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şu ana kadar rakip fileleri 18 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye oturan Aaron Boupendza, Türkiye'den ayrılıyor.

    Adı 3 büyüklerle anılan golcü futbolcu, Krasnodar ile anlaştı.

    8 MİLYON EURO

    Hatayspor yönetiminin, Rus ekibinin yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ve sezonu Süper Lig'de tamamlayacak olan Gabonlu golcünün ligler biter bitmez Rusya'ya gideceği öğrenildi.

    Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı #1

    BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VERİLECEK

    Krasnodar'ın 6 milyon euroyu peşin, 2 milyon euroyu ise sezon sonunda vereceği bildirildi.

    24 yaşındaki forveti 350 bin euro karşılığında transfer eden Hatay ekibi, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

    Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir