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- Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı
Aaron Boupendza, Krasnodar ile anlaştı
Rus ekibi Krasnodar, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'yı 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
- DHA
- 23.02.2021 - 15:46
- Güncelleme : 23.02.2021 - 16:03
Şu ana kadar rakip fileleri 18 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye oturan Aaron Boupendza, Türkiye'den ayrılıyor.
Adı 3 büyüklerle anılan golcü futbolcu, Krasnodar ile anlaştı.
8 MİLYON EURO
Hatayspor yönetiminin, Rus ekibinin yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ve sezonu Süper Lig'de tamamlayacak olan Gabonlu golcünün ligler biter bitmez Rusya'ya gideceği öğrenildi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VERİLECEK
Krasnodar'ın 6 milyon euroyu peşin, 2 milyon euroyu ise sezon sonunda vereceği bildirildi.
24 yaşındaki forveti 350 bin euro karşılığında transfer eden Hatay ekibi, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.