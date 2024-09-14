Aaron Boupendza'nın transferinde büyük kaos

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Türkiye'de Hatayspor formasıyla fırtınalar estiren Gabonlu oyuncu, Rumen ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar..

Mısır ekibi Zamalek, 8 eylül tarihinde Gabonlu golcü Aaron Boupendza'yı transfer ettiğini resmen açıklamıştı.

"NE ZAMAN İMZA ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Boupendza'nın ise ilginç bir açıklama yaparak, "Ne zaman imza attığımı hatırlamıyorum" deyip Romanya takımı Rapid Bükreş'e imza atmaya gittiği iddia edildi.

Zamalek'in Gabonlu golcüyü UEFA'ya şikayet edeceği aktarıldı.

"BEN OLMASAYDIM RAPID'E GELMEYECEKTİ"

Transferin ardından konuşan Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek. Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi. Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil.