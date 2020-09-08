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Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, kadrosuna Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Aatif Chahechouhe'yi kattı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 09:51
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
RESMİ TWITTER HESABINDAN AÇIKLANDI
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunu 34 yaşındaki hücum oyuncusu ile güçlendirdiği belirtildi.
Aatif Chahechouhe, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Rizespor ve Antalyaspor'da forma giydi.
Son olarak Antalyaspor'da oynayan Chahechouhe, geçen sezon forma giydiği 17 maçta bir gole imza attı.
Faslı futbolcu, Antalyaspor ile sözleşmesini 27 Şubat'ta feshetmişti.