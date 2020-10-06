Dolar
7.7783
0.1764%
Euro
9.1655
0.1814%
Altın
1912.76
-0.0324%
Borsa
1166.38
0.4884%
G. Altın
478.632
0.1846%
Bitcoin
83796.02
0.0999%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, La Liga ekibi Getafe'ye transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 11:24
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 11:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı

    Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat beklentileri karşılayamayan Malili sağ açık Abdoulay Diaby, Sportif Lizbon'a geri dönmüştü.

    Bir süredir takım arayışı içinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu.

    TWITTER'DAN DUYURULDU

    Diaby, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralandı. Kulüp, transferi resmi Twitter adresinden böyle duyurdu:

    Abdoulay Diaby, Getafe ye kiralandı #1

    5 GOL 2 ASİST

    Diaby, Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir