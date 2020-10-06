Abdoulay Diaby, Getafe'ye kiralandı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, La Liga ekibi Getafe'ye transfer oldu.

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat beklentileri karşılayamayan Malili sağ açık Abdoulay Diaby, Sportif Lizbon'a geri dönmüştü.

Bir süredir takım arayışı içinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu.

TWITTER'DAN DUYURULDU

Diaby, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralandı. Kulüp, transferi resmi Twitter adresinden böyle duyurdu:

5 GOL 2 ASİST

Diaby, Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı.