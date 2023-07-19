Abdoulay Diaby resmen Pendikspor'da Pendikspor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Abdoulay Diaby'i transfer ettiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'de yeni ekiplerden biri olan Pendikspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Abdoulay Diaby'nin de Pendikspor'a transferi resmiyet kazandı.

"Abdoulay Diaby Pendiksporumuz'da"

Beşiktaş'ta da top koşturan Abdoulay Diaby, resmen Pendikspor'a transfer oldu.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan duyuruda, "Abdoulay Diaby Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Abdoulay Diaby'in istatistikleri

Abdoulay Diaby Mali asıllı olan Fransız futbolcudur. Malili futbolcu Fransa’nın Nanterre şehrinde dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki futbolcu sağ kanat bölgesinde forma giymektedir.

Geçtiğimiz sezon Al Ittihad Kalba'da 27 maça çıkan Diaby, 1 gol atarken, 3 de asist üretti.

Kariyeri boyunca 392 karşılaşmada görev alan Abdoulay Diaby, 103 gol atma başarısı gösterirken 53 asist yaptı. Süper Lig ekibi Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 6 gol atarken 3 asist yaptı.