Abdülkadir Ömür Avrupa'ya gidiyor

Abdülkadir Ömür'ün transferinde işler iyice kızıştı. Marsilya'nın hamlesi sonrası Roma da karşı atağa kalktı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Ömür ise İtalyan ekibini seçti.

Trabzonspor 'un kazandığı tarihi şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla büyülemişti.

Bordo-mavili formayla en skorer sezonunu yaşayan Abdülkadir Ömür, transferin de gözdesi haline gelmişti.

Özellikle Fransız ekiplerinin kıskacında olan Abdülkadir Ömür için en ciddi hamleyi Marsilya yapmıştı.

Marsilya 12 milyon euroyu gözden çıkardı

Kulübün takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin ardından oyuncu için bir kez daha harekete geçilmiş ve 12 milyon euro gözden çıkarılmıştı.

Akşam'ın haberine göre Marsilya'nın bu hamlesinin ardından Abdülkadir Ömür'e talip olan takımlardan Roma'nın da karşı atağa geçtiği İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Abdülkadir'in tercihi Roma

Geçtiğimiz günlerde Zeki Çelik'i kadrosuna katan Jose Mourinho'nun Roma'sı, Abdülkadir Ömür için tekrar nabız yoklamaya başladı.

Jose Mourinho tedrisatında kendisini geliştireceğine inanan Abdülkadir Ömür'ün de ilk tercihi Roma.

Tarafların anlaşma sağlaması halinde başarılı futbolcunun Marsilya değil Roma'da forma giymek istediği belirtiliyor.