Abdülkadir Ömür için Atalanta ve Milan'dan teklif

Abdülkadir Ömür için Atalanta ve Milan'dan teklif

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür için İtalya'nın saygıdeğer kulüpleri Milan ve Atalanta bordo-mavililerin kapısını çaldı.

Serie A'da sezonun en büyük yükselişini yapan Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşine düşerken, Trabzonspor'la masaya oturmuştu. Şimdi de devreye dünya futbolunun en prestijli takımlarından Milan girdi.

Çizme devinin teknik direktörü Stefano Pioli yönetime verdiği raporda milli yıldızın mutlaka transfer edilmesini istedi.

"SON VURUŞLARINI GELİŞTİRİRSE İŞ YAPAR"

Abdülkadir için, "Çok iyi bir sprinter ve yıldız bir kanat oyuncusunda olması gereken tüm özelliklere sahip. Son vuruşlarını geliştirdiği takdirde çok üst düzey bir oyuncu olacaktır. Potansiyeli çok yüksek. Mutlaka almalıyız" ifadelerini kullanan Pioli, şartların zorlanmasını talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen kırmızı-siyahlılar, Karadeniz temsilcisinin kapısını çaldı.

ATALANTA DEVREDE

Tarafların pazarlık masasına oturduğu öğrenilirken, bordo-mavililer bu transferden en az 20 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Atalanta'nın da genç futbolcu için devrede olması Milan karşısında Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Bilindiği üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu geçen sezonun devre arasında Abdülkaidr için gelen 23 milyon euroluk resmi teklifi reddettiklerini açıklamıştı.