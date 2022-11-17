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    Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı

    Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı

    Trabzonspor yaptığı açıklamayla, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
    • 17.11.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:30
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    Trabzonspor’da, yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan Hüseyin Türkmen ile altyapıdan yetiştirdiği Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesi yenilendi.

    Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır."

    Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen in sözleşmesi uzatıldı #1

    Hüseyin Türkmen, KAP'a bildirildi

    Bordo-mavili ekibin Hüseyin Türkmen için KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır."

    Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen in sözleşmesi uzatıldı #2


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