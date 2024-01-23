Abdülkadir Ömür'e teklif yağıyor! İşte Trabzonspor'un istediği ücret Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedelinin 8 milyon euro olarak belirlendiği öğrenildi.

ensonhaber.com

Süper Lig devi Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi.

Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen ve kendisine takım arayan önceki gün de kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’in talip olduğu oyuncu için başta Türkiye olmak üzere Fransa ve Hollanda’dan teklifler gelmeye başladı.

8 milyon euro isteniyor

Trabzonspor Kulübü’nün, Abdülkadir Ömür’ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Oyuncudan ciddi gelir elde etmek isteyen Trabzonspor’un teklifleri topladığı ve karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

Hull City'den gelen teklif düşük

Abdülkadir’in de gitmeye sıcak baktığı Hull City’in teklifinin çok düşük seviyelerde olduğunun altı çiziliyor.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.