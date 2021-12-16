Euro
17.1508
2.58%
Dolar
15.1247
2.16%
Altın
868.61
2.72%
Borsa
2.185
1.04%
Bitcoin
744.900
4.33%
BTXN Coin
40.45
2.35%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den 5 teklif

    Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den 5 teklif

    Trabzonspor'la yollarını ayırması beklenen Abdulkadir Parmak'a, Süper Lig'den 5 takım teklifte bulundu. Son kararı Abdullah Avcı verecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon başında pek çok Anadolu kulübünün kadrosuna katmaya çalıştığı Abdulkadir Parmak'a yine teklif yağıyor.

    Orta saha rotasyonunda arka planda kalan tecrübeli oyuncuyla Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor, Rize ve Giresun'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

    SON KARAR ABDULLAH AVCI'NIN

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim hareket edecek. Avcı, daha önce Parmak'ın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermişti.

    Abdulkadir Parmak a Süper Lig den 5 teklif #1

    EŞİNE KÜFREDİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un Galatasaray’a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar, bordo-mavili oyuncu Abdulkadir Parmak’ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.

    Tecrübeli oyuncunun, bu küfürlerin ardından takımdan ayrılmak istediği gündeme gelmiş ancak ayrılık gerçekleşmemişti.

    Abdulkadir Parmak a Süper Lig den 5 teklif #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir