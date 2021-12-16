Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den 5 teklif

Trabzonspor'la yollarını ayırması beklenen Abdulkadir Parmak'a, Süper Lig'den 5 takım teklifte bulundu. Son kararı Abdullah Avcı verecek.

Sezon başında pek çok Anadolu kulübünün kadrosuna katmaya çalıştığı Abdulkadir Parmak'a yine teklif yağıyor.

Orta saha rotasyonunda arka planda kalan tecrübeli oyuncuyla Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor, Rize ve Giresun'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

SON KARAR ABDULLAH AVCI'NIN

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim hareket edecek. Avcı, daha önce Parmak'ın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermişti.

EŞİNE KÜFREDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un Galatasaray’a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar, bordo-mavili oyuncu Abdulkadir Parmak’ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.

Tecrübeli oyuncunun, bu küfürlerin ardından takımdan ayrılmak istediği gündeme gelmiş ancak ayrılık gerçekleşmemişti.