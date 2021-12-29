Abdülkadir Sünger'den enfes performans

Denizlispor'un 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger, Galatasaray ile oynanan kupa maçında sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında Altaş Denizlispor’u konuk etti. TFF 1. Lig’de zor günler geçiren, sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle Galatasaray maçında eksik kadroyla çıkan Denizlispor, Galatasaray’ı penaltı vuruşları sonucunda mağlup ederek tur atladı.

Denizlispor’un 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger, maçta üç gol yemesine rağmen, performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın ilk dakikadan itibaren baskılı oyunu karşısında kalesinde devleşen Abdülkadir Sünger, Denizlispor’un tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray’ın kaleyi bulan 26 şutundan 3’üne engel olamayan Abdülkadir Sünger, sayısız net fırsatta da kalesinde devleşti. 19 kurtarışla rekora imza atan genç kaleci sarı-kırmızılılara karşı takımını ayakta tuttu.

HEM PENALTI KURTARDI HEM ATTI

Penaltı atışlarında da topun başına geçen Abdülkadir Sünger, beşinci vuruşu kullandı. 21 yaşındaki kaleci, yaptığı vuruşla İsmail Çipe ve topu ayrı köşelere göndererek kritik penaltıda hata yapmadı. Sonrasında da Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunu kurtaran Abdülkadir Sünger, maç boyunca sergilediği muhteşem performansı penaltılarda da sürdürdü.

"KENDİME ÇOK GÜVENİYORDUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkadir Sünger, “Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ben de iyi oynadım. İkinci yarının başında peş peşe goller yedik. Sonra toparlandık. Son saniyede golü bulduk. Penaltılara götürdük. Penaltılara gittiğimizde ‘Maçı aldık’ dedim. Kendime çok güveniyordum penaltılarda… Hocamız da beşinci atışı bana kullandırdı. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum.” dedi.