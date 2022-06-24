Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katamadığı Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da göreve başladıktan sonra Domenec Torrent ve Sensibile ile yollarını ayıran Dursun Özbek yönetimi, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü, teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi 2.8 milyon euro

Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Konyaspor, dün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncu ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı.

Galatasaray'dan transfer çalımı

Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray, ezeli rakiplerine çalım atarak transfer yarışını kazandı.

Abdülkerim sarı-kırmızılıları seçti

Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Konyaspor yetkilileri, sabah saatlerinde DHA'ya yaptığı açıklamada, Abdülkerim için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak sarı-lacivertli kulübün oyuncu ile görüşmesinde pürüz çıktığını, son kararı Abdülkerim'in vereceğini belirtmişti.