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    Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katamadığı Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.
    • 24.06.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 04:35
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    Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

    Galatasaray'da göreve başladıktan sonra Domenec Torrent ve Sensibile ile yollarını ayıran Dursun Özbek yönetimi, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü, teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

    Abdülkerim Bardakcı Galatasaray da #1

    Bonservisi 2.8 milyon euro

    Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Konyaspor, dün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncu ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı.

    Abdülkerim Bardakcı Galatasaray da #2

    Galatasaray'dan transfer çalımı

    Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray, ezeli rakiplerine çalım atarak transfer yarışını kazandı.

    Abdülkerim Bardakcı Galatasaray da #3

    Abdülkerim sarı-kırmızılıları seçti

    Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

    Konyaspor yetkilileri, sabah saatlerinde DHA'ya yaptığı açıklamada, Abdülkerim için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak sarı-lacivertli kulübün oyuncu ile görüşmesinde pürüz çıktığını, son kararı Abdülkerim'in vereceğini belirtmişti.


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