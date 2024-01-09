Abdülkerim Bardakcı için Almanya'dan büyük iddia: Bayern Münih kesenin ağzını açacak Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Avrupa'nın radarına girdi. Alman devi Bayern Münih'in 29 yaşındaki stoper için kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın bu sezonki en önemli kazanımlarından bir tanesi de Abdülkerim Bardakcı'nın performansı oldu.

Hem milli takımda hem de sarı-kırmızılı formayla müthiş oynayan deneyimli stoper için Alman basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Tuchel özellikle istiyor

Şu anda kadrosunda Kim Min-Jae, Upamecano, Matthijs de Ligt gibi stoperler bulunan Bayern Münih'in sakatlık problemleri nedeniyle savunmasındaki alternatifleri genişletmek istediği öğrenilirken Thomas Tuchel'in, Abdülkerim Bardakcı'nın transferini istediği kaydedildi.

Galatasaray maçlarında hayran kaldığı oyuncunun maliyetinin piyasadaki benzerlerine göre düşük olduğunu düşünen Alman teknik adam, Bayern yönetiminden elini çabuk tutmasını istedi.

Bayern kesenin ağzını açabilir

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayern'in, piyasa değeri her geçen gün artan Bardakcı için 15-20 milyon euro dolaylarında bir teklif yapabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların 2.8 milyon euroya aldığı 29 yaşındaki savunmacı için bonservis talebi merak ediliyor.

Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta 2 bin 367 dakika sahne alırken, 4 golle hücuma katkı sağladı.