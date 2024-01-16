Abdülkerim Bardakcı, Milan'ın radarında! Beklenti 20 milyon euro Galatasaray forması giyen başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya İtalyan devi Milan talip oldu. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki stoper için Serie A ekibinden 20 milyon euro istiyor.

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20. hafta sonunda Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan başarılı grafiğini bu yıla da taşıyan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Avrupa'nın birçok kulübünün izlediği Abdülkerim'e son olarak İtalyan devi Milan talip oldu

Milan'da hedef stoper transferi

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Milan, Galatasaray'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Brest'de forma giyen Brassier ve Sevilla'nın 21 yaşındaki yıldızı Nianzou'yu da takip eden İtalyan devi bu isimler için somut bir adım atmadı. Torino forması giyen Alessandro Buongiorno ile ciddi şekilde ilgilenen Milan'ın bu isimlerden sonuç alamaması durumunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

Galatasaray, 20 milyon euro talep ediyor

Haberin devamında sarı kırmızılıların Bardakcı için Milan'a kapıyı 20 milyon eurodan açacağı ve İtalyan devinin bu miktarı aşağı çekmek isteyebileceği kaydedildi.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında gösterdiği performansa dikkat çekilirken, milli futbolcu için Rus kulüplerinin de devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımda 63 maça çıktı

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Abdülkerim, Galatasaray formasıyla 63 resmi maça çıktı.

10 milyon euro piyasa değerine sahip olan başarılı isim bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistle mücadele etti.